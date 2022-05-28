Спартакиада «Моспром» стала лауреатом премии «Спорт и Россия — 2022»

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Спартакиада «Моспром» победила в номинации «Лучшие отраслевые соревнования сотрудников» в рамках премии «Спорт и Россия — 2022». Об этом в субботу, 28 мая, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— В 2022 году состязания промышленников пройдут в четвертый раз. Для участия в них уже записались свыше 150 промпредприятий и технических вузов города. Одна из основных задач спартакиады — объединить как можно больше специалистов, чтобы они в неформальной обстановке могли завязать новые знакомства, обменяться опытом и наладить сотрудничество, — отметил он.

Данное спортивное состязание, как уточняется, появилось в городе в 2019 году. За три года в нем приняли участие более 9,5 тысячи человек.

Так, в ходе события спортсмены соревнуются в десяти дисциплинах: мини-футболе, баскетболе (три на три), волейболе, настольном теннисе, шахматах, хоккее, легкой атлетике, киберспорте, бильярде и плавании, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Напомним, что в середине февраля открылась регистрация для участия в спартакиаде «Моспром». Отборочный турнир состоится с 16 июля по 10 сентября. Полуфинальные встречи пройдут 17 сентября, а финалисты сразятся за победу 24 сентября в «Лужниках».