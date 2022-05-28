Минобороны опубликовало кадры запуска крылатой ракеты «Циркон» в Баренцевом море

Фото: Минобороны РФ

Фрегат «Адмирал Горшков» из акватории Баренцева моря осуществил залп гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» по мишени в Белом море. Видеоролик опубликовало Министерство обороны России в субботу, 28 мая.

На кадрах можно видеть, как крылатая ракета взмывает в воздух с фрегата и скрывается в облаках, передает РИА Новости.

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До этого оборонное ведомство опубликовало кадры пресечения украинской контратаки. Российские войска сумели во время столкновения уничтожить более 20 украинских танков и 12 боевых машин пехоты (БМП). Кроме того, было уничтожено около 100 украинских боевиков.

Также в Минобороны сообщили, что российские войска обнаружили подразделение ВСУ на боевых машинах пехоты, планировавшее переправиться по наведенной понтонной переправе через реку Северский Донец. Огнем российской артиллерии понтонная переправа была полностью разрушена и затонула.

Успевшая переправиться по понтонам бронетехника противника с экипажами в ходе боя была также уничтожена огнем российских артиллеристов и экипажей боевых машин пехоты.