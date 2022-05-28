Московские врачи вылечили 221 человека от коронавируса за сутки

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Московские врачи за минувшие сутки вылечили 221 гражданина от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Всего после прохождения лечения от COVID-19 в городе выздоровели более 2,5 миллиона граждан. За прошедшие 24 часа в столице выявили 267 новых случаев заражения ковидом.

Фото: Telegram / Оперштаб Москвы

При этом госпитализированными в медицинские учреждения оказались 133 человека. Также 13 москвичей скончались в результате осложнений при заболевании, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Напомним, что в 85 регионах России за прошедшие 24 часа выявили 4556 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За прошедший день в РФ от ковида скончались 86 граждан, еще 2106 человек оказались госпитализированными в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели от COVID-19 5844 человека.

Также в материале «Вечерней Москвы» эксперты оценили возможность совместной мутации оспы обезьян и коронавируса.