Синоптики предупредили москвичей о грозе и сильном ветре до вечера

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В субботу, 28 мая, в столице ожидаются сильный ветер, дождь и гроза. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Москве.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 13:00 до 18:00 28 мая в Москве местами ожидаются дождь, гроза, усиление ветра порывами до 15 метров в секунду, — говорится в сообщении.

Так, представители ведомства рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от едущих впереди транспортных средств. Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Также сегодня столица будет находиться в тылу циклона. Дождь (от небольшого до умеренного) пройдет в Москве и области при облачной погоде с прояснениями. Воздух в городе прогреется лишь до 15 градусов выше нуля. Ветер будет дуть западный, 5–10 метров в секунду, с порывами до 15 метров.

Однако научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заверил, что летнюю погоду в Москве стоит ожидать в это воскресенье, 29 мая.