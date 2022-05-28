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Путин подписал закон об отмене предельного возраста для прохождения военной службы

Араз Салехов
Общество
Путин подписал закон об отмене предельного возраста для прохождения военной службы
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в субботу, 28 мая, подписал федеральный закон об отмене верхнего возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, закон позволяет исключать возрастной предел (как для российских граждан трудоспособного возраста, так и иностранцев), при котором людям предоставляется право заключить первый контракт о прохождении военной службы. Ранее первый контракт о службе могли получить граждане РФ в возрасте от 18 до 40 лет.

Авторы закона уверяют, что реализация таких инициатив будет способствовать привлечению на военную службу по контракту специалистов востребованных специальностей. В частности, в ВС РФ увеличится число специалистов медицинского обеспечения, инженерного и технического обслуживания, эксплуатации, а также связи, сообщает РИА Новости.

Напомним, что Государственная дума в третьем чтении объявила о принятии проекта закона, который предусматривает отмену возрастного предела на заключение первого контракта о службе в армии.

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