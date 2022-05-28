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«Музыка и памятные экскурсии»: москвичам рассказали, куда сходить в эти выходные

Араз Салехов
Город
«Музыка и памятные экскурсии»: москвичам рассказали, куда сходить в эти выходные
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

На этих выходных москвичей ожидают концерты классической музыки и хорового пения. Также они могут сходить на экскурсии по местам жизни и творчества Николая Островского, Марины Цветаевой и Бориса Пастернака. Об этом в субботу, 28 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Так, 28 мая в доме культуры «Стимул» в 11:00 состоится весенний концерт пианистов из творческого коллектива «Фортепианная игра».

— Молодые артисты представят зрителям фортепианную пьесу Самуила Майкапара «Сказочка», «Скакалку» Арама Хачатуряна, «Вальс петушков» Стрибогга, «Менуэт» Иоганна Себастьяна Баха, «Юмореску» Антонина Дворжака и другие произведения, — говорится в сообщении.

Участником события можно стать на абсолютно бесплатной основе. Помимо этого, 29 мая в столице пройдут экскурсии, посвященные творчеству драматурга Николая Островского и поэтессы Марины Цветаевой. Более подробную информацию о всех событиях можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, куда сходить в последние выходные мая в Москве.

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