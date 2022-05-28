Скончался бывший скрипач группы «Крематорий» Вадим Саралидзе

Фото: Pexels

В возрасте 62 лет умер бывший скрипач группы «Крематорий» Вадим Саралидзе. Об этом в субботу, 28 мая, сообщила в социальных сетях дочь музыканта Евгения Корзун.

— Мой любимый папа ушел из жизни, — написала она.

Дочь скрипача не стала раскрывать причины смерти отца.

Прощание с Саралидзе состоится 4 июня. Оно пройдет в лофте на территории бывшего завода «Кристалл», передает Пятый канал.

Вадим Саралидзе был постоянным скрипачом группы «Крематорий». Позже музыкант стал сессионным и приглашенным музыкантом коллектива. За свою карьеру артист успел поучаствовать в записи двух альбомов и нескольких концертах «Крематория». После ухода из группы Саралидзе стал ведущим радиостанции «Комсомольская правда».