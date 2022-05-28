Пожар в тепловозе следовавшего из Волгограда в Москву поезда ликвидировали

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области

В тепловозе пассажирского поезда сообщением Волгоград — Москва произошел пожар. Об этом в субботу, 28 мая, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Волгоградской области.

— Поступила информация о возгорании тепловоза пассажирского поезда Волгоград — Москва во Фроловском районе Волгоградской области. Локомотив отцеплен и отогнан на безопасное расстояние, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что пожарные ликвидировали возгорание. В результате инцидента никто не пострадал.

К месту происшествия был отправлен резервный поезд.

До этого стало известно, что на юге столицы произошло возгорание в складском помещении с маслами. По данным источника «Вечерней Москвы», пожару был присвоен ранг 1 БИС. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Накануне пожар произошел в одном из общежитий на северо-западе столицы. В комнате на втором этажа здания произошло открытое возгорание, общая площадь которого составила 30 квадратных метров.