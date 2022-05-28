Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Минобороны заявило, что украинские боевики проводят подготовку провокации

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны заявило, что украинские боевики проводят подготовку провокации
Фото: depositphotos

Боевики националистических батальонов осуществляют подготовку очередной провокации с применением отравляющих веществ в городе Сумы. Об этом в субботу, 28 мая, заявило Минобороны России.

По данным ведомства, в планы неонацистов входит обстрел приграничной территории РФ из жилого района города. Тем самым они хотят вызвать ответный удар российских подразделений, после чего взорвать емкости с химически опасными веществами.

Провокация планируется с целью обвинить российские Вооруженные силы в применении химического оружия и неизбирательных ударах по мирным гражданам, отметили в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что для получения «максимального резонанса» украинская сторона не будет проводить эвакуацию населения.

Помимо этого, для освещения событий были привлечены журналисты иностранных информагентств, говорится в сообщении.

24 мая Минобороны сообщило, что гуманитарная обстановка в подконтрольных Киеву регионах приближается к критической. По словам главы Национального центра управления обороной России генерал-полковника Михаила Мизинцева, западные страны стремятся вывезти с Украины как можно больше зерна, используя «коридоры солидарности».

Украина провокация Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Все мнения
О проекте