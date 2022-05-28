Минобороны заявило, что украинские боевики проводят подготовку провокации

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Боевики националистических батальонов осуществляют подготовку очередной провокации с применением отравляющих веществ в городе Сумы. Об этом в субботу, 28 мая, заявило Минобороны России.

По данным ведомства, в планы неонацистов входит обстрел приграничной территории РФ из жилого района города. Тем самым они хотят вызвать ответный удар российских подразделений, после чего взорвать емкости с химически опасными веществами.

Провокация планируется с целью обвинить российские Вооруженные силы в применении химического оружия и неизбирательных ударах по мирным гражданам, отметили в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что для получения «максимального резонанса» украинская сторона не будет проводить эвакуацию населения.

Помимо этого, для освещения событий были привлечены журналисты иностранных информагентств, говорится в сообщении.

24 мая Минобороны сообщило, что гуманитарная обстановка в подконтрольных Киеву регионах приближается к критической. По словам главы Национального центра управления обороной России генерал-полковника Михаила Мизинцева, западные страны стремятся вывезти с Украины как можно больше зерна, используя «коридоры солидарности».