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Назван фильм, получивший «Золотую пальмовую ветвь» в Канне

Юлия Курганова
Общество
Назван фильм, получивший «Золотую пальмовую ветвь» в Канне
Фото: Наталья Боброва, «Вечерняя Москва»

Картина шведского режиссера Рубена Эстлунда «Треугольник печали» получила «Золотую пальмовую ветвь» 75-го Каннского фестиваля. Трансляция мероприятия ведется в субботу, 28 мая, на сайте киносмотра.

Это уже вторая высшая награда, которую завоевал 48-летний режиссер в Канне. Первой «Золотой пальмой ветви» он был удостоен в 2017 году за ленту «Квадрат».

Его новый фильм «Треугольник печали», посвященный миру моды, получил высокие оценки рецензентов «за безоглядный юмор».

1 марта стало известно, что Каннский кинофестиваль отказался принимать делегации из России.

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