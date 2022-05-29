Стилист Рогов назвал главную юбку летнего сезона

Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Стилист и телеведущий Александр Рогов рассказал о модных новинках летнего сезона. Он порекомендовал обратить внимание на атласные брюки карго и юбку-трубу. И назвал юбку, которая станет настоящем хитом лета в этом году.

— Главная юбка сезона — это теннисная юбка. Ее можно носить и с кроп-топом, и с бомбером, и с объемной рубашкой, — сказал Рогов на YouTube-шоу Rogov live.

По словам ведущего, хорошие образы с теннисной юбкой составляла принцесса Диана. Ее луки можно брать в качестве примера для подражания.

Стилист отметил, что с теннисной юбкой можно составлять привлекательные женственные образы, например, соединив с кроп-топом. Или делать что-то базовое, дополнив носками, ботинками, конверсами и университетской толстовкой.

Александр Рогов перечислил самые актуальные тренды предстоящего лета. На какие именно предметы гардероба стоит обратить внимание российским модницам, дизайнер объяснил в своем Telegram-канале.