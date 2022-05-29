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Синоптики сообщили о погоде в Москве 29 мая

Юлия Курганова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Синоптики сообщили о погоде в Москве 29 мая
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В воскресенье, 29 мая, погодой в столичном регионе по-прежнему будет «управлять» циклон. Но дожди станут короткими и не такими интенсивными. Ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой кратковременный дождь.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 16–18 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 14–19 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что содержание кислорода в приземном слое воздуха будет близко к нормальным значениям. Многие люди должны адаптироваться к таким условиям.

Однако у метеозависимых людей такая погода может стать причиной недомогания, чаще обостряются хронические болезни. Особенно остро реагируют лица с неустойчивыми сосудистыми реакциями, заболеваниями суставов и позвоночника. К этому стоит добавить, что активное цветение и частые дожди усиливают выделение в воздух аллергенов и повышают риск обострений аллергических заболеваний, приступов бронхиальной астмы. Даже у людей, не зависящих от капризов погоды, могут отмечаться симптомы психологического дискомфорта, ухудшение общего самочувствия и настроения, снижение физической активности и работоспособности.

Синоптик Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве в июне. По его словам, несмотря на ожидания по поводу того, что столичная погода будет преподносить «сюрпризы в виде осадков», особенно в первую неделю лета, есть надежда, что вторая неделя месяца выдастся теплой и недождливой.

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