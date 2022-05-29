Рогов заявил, что педагогам Запорожья угрожают тюрьмой за сотрудничество с РФ

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Мэры городов Запорожской области, педагоги, директора предприятий и другие сотрудники социальной отрасли регулярно получают угрозы о тюремном заключении или смерти. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в воскресенье, 29 мая.

— Им постоянно поступают угрозы, их терроризируют, им угрожают пожизненным заключением в тюрьме, им бьют стекла, угрожают смертью, — сказал он.

По словам Рогова, угрозы продолжаются регулярно. Он сравнил это с периодом окончания Великой Отечественной войны, когда на территории Украины начали налаживать мирную жизнь. В то время бандеровцы препятствовали восстановлению страны и нападали на людей, передает ТАСС.

27 мая Владимир Рогов сообщил, что украинские власти готовятся к сдаче города Запорожье. По его словам, в настоящее время Киев ежедневно обсуждает планы по эвакуации города.

До этого президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства Российской Федерации для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.