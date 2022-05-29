Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Рогов заявил, что педагогам Запорожья угрожают тюрьмой за сотрудничество с РФ

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Рогов заявил, что педагогам Запорожья угрожают тюрьмой за сотрудничество с РФ
Фото: Вечерняя Москва

Мэры городов Запорожской области, педагоги, директора предприятий и другие сотрудники социальной отрасли регулярно получают угрозы о тюремном заключении или смерти. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в воскресенье, 29 мая.

— Им постоянно поступают угрозы, их терроризируют, им угрожают пожизненным заключением в тюрьме, им бьют стекла, угрожают смертью, — сказал он.

По словам Рогова, угрозы продолжаются регулярно. Он сравнил это с периодом окончания Великой Отечественной войны, когда на территории Украины начали налаживать мирную жизнь. В то время бандеровцы препятствовали восстановлению страны и нападали на людей, передает ТАСС.

27 мая Владимир Рогов сообщил, что украинские власти готовятся к сдаче города Запорожье. По его словам, в настоящее время Киев ежедневно обсуждает планы по эвакуации города.

До этого президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства Российской Федерации для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.

Украина угрозы социальная сфера жизни
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Все мнения
О проекте