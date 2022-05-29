Петр Бирюков: В столице начались сезонные работы по обследованию зеленых насаждений

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Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к ежегодным работам по мониторингу зеленых насаждений. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

— На 130 площадках постоянного наблюдения обследуют деревья и кустарники. Специалисты измерят их параметры — высоту, диаметр ствола, проекцию кроны, оценят жизнеспособность, декоративные качества, проверят на наличие болезней, вредителей и механических повреждений, — сказал он.

Подбор площадок устроен таким образом, что выборочные обследования позволят получить объективные сведения о состоянии растительности в неоднородных условиях мегаполиса.

Заммэра добавил, что полученные результаты будут зафиксированы в паспортах и ведомостях площадок наблюдения. Для быстрого поиска и идентификации растений им будут присвоены порядковые номера.

Бирюков отметил, что наблюдение позволяет получить объективную и целостную картину состояния зеленых насаждений столицы.

Накануне стало известно, что специалисты высадят около 140 тысяч водных растений на благоустроенных прудах столицы. Общая площадь биоплато составит 7,3 тысячи квадратных метров.