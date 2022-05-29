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Петр Бирюков: В столице начались сезонные работы по обследованию зеленых насаждений

Александр Афонин
Город
Петр Бирюков: В столице начались сезонные работы по обследованию зеленых насаждений
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к ежегодным работам по мониторингу зеленых насаждений. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

— На 130 площадках постоянного наблюдения обследуют деревья и кустарники. Специалисты измерят их параметры — высоту, диаметр ствола, проекцию кроны, оценят жизнеспособность, декоративные качества, проверят на наличие болезней, вредителей и механических повреждений, — сказал он.

Подбор площадок устроен таким образом, что выборочные обследования позволят получить объективные сведения о состоянии растительности в неоднородных условиях мегаполиса.

Заммэра добавил, что полученные результаты будут зафиксированы в паспортах и ведомостях площадок наблюдения. Для быстрого поиска и идентификации растений им будут присвоены порядковые номера.

Бирюков отметил, что наблюдение позволяет получить объективную и целостную картину состояния зеленых насаждений столицы.

Накануне стало известно, что специалисты высадят около 140 тысяч водных растений на благоустроенных прудах столицы. Общая площадь биоплато составит 7,3 тысячи квадратных метров.

Петр Бирюков обследование Растения
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