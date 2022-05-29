Дом, в котором жил ученый-энциклопедист Павел Флоренский, отремонтируют в Москве

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Бурденко, 16/12 Карта всех событий

Специалисты проведут капитальный ремонт здания на улице Бурденко. О согласовании соответствующего проекта сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева в воскресенье, 29 мая.

— Проектные решения по капитальному ремонту многоквартирного дома предусматривают ремонт наружных стен, в том числе цоколя, входных групп, балконов, чердака, кровли, подъездов, мусорокамер, а также замену системы мусороудаления, ремонт дверей, — сказала она.

Ранее в здании проживал ученый-энциклопедист, математик и филолог Павел Флоренский. Дом является объектом культурного наследия регионального значения.

Специалисты в рамках капремонта отремонтируют расшивку швов, балконные плиты с гидроизоляцией и заменят экраны.

В процессе работ будут заменены ходовые настилы на чердаке, конструкции слуховых окон, утепление чердачного перекрытия и так далее.

Работы планируется завершить в течение четырех месяцев, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в столице начались работы, связанные с капитальным ремонтом фасадов жилых домов. Наибольшее количество работ планируется провести на юге, востоке и северо-востоке города.