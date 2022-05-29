Власти Москвы обустроят 150 участков бывших промзон

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На месте 150 бывших заброшенных зон построят жилые дома, офисы, предприятия и элементы инфраструктуры. Об этом в воскресение, 29 мая, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— По семи проектам заключены договоры и определены инвесторы. Они вложат в преображение территорий более 300 миллиардов рублей, — добавил заместитель мэра.

В рамках программы будут созданы более 550 тысяч рабочих мест, в бюджет привлекут практически три триллиона рублей. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман утверждает, что общая площадь семи участков, которые будут обустроены заново, составляет 113 гектаров.

— Семь проектов касаются развития бывших промзон Октябрьское Поле, Кунцево, Алтуфьевское Шоссе, Братцево, двух участков в Коровине и одного на улице Никулинской, владение два. Там построят около двух с половиной миллионов квадратных метров недвижимости и создадут более 24 тысяч рабочих мест, — отметил Гаман.

Сама программа «Индустриальные кварталы» курируется Департаментом городского имущества с марта 2022 года, сообщают на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что на 95 процентов была завершена реконструкция электродепо «Владыкино». Работы собираются завершить до конца 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в субботу, 28 мая.