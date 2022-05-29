В народном календаре дата получила названия Евдокия Свистунья, Андрон с дождем. Православная церковь в этот день почитает преподобную Евдокию Дмитриевну, а также апостола от семидесяти Андроника и святую Иунию.
В этот праздник нельзя употреблять в пищу кашу или макароны. Согласно приметам, в этот день на столе должны быть лишь блюда из картофеля и чем больше вы съедите данного продукта, тем лучше его урожай вы получите осенью.
Поэтому хозяйки 30 мая активно готовили картофель, жарили, запекали, варили ее или готовили пироги с картошкой, а семья должна была съесть все блюда и нельзя было их оставить на завтра.
Запрещалось ходить в леса или поля, ведь считалось, что таких людей в этот день ужалят змеи. Согласно приметам, 30 мая змеи начинают выползать, чтобы погреться на солнышке, и могут случайно напасть на человека, который их не заметит.
Для беременных женщин также был запрет, им в этот день нельзя было брать в руки вещи красного цвета, ведь тогда их могли ожидать преждевременные роды.
Приметы погоды:
Какая Евдокия, такое и лето.
Молодой месяц в дождливую Евдокию предвещает мокрое лето.
Если на Евдокию дует холодный ветер, то лето будет холодное.
Свиньи болото роют — к дождливому лету.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
Народный календарь. Что можно и нельзя есть 30 мая, в день Евдокии Свистуньи
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