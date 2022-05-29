Москвичам рассказали, почему в лаборатории Мосводоканала работают семьями

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В лаборатории Восточной станции водоподготовки Мосводоканала трудятся целые династии специалистов. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Общий стаж династии Кочановых в лаборатории достиг отметки в 274 года. Члены семьи работают на станции, которой в июле 2022-го исполнится 85 лет.

— История началась с Евстигнея Семеновича Кочанова, главы нашей семьи. Он устроился плотником на станцию в 1937-м, когда она только открылась. Затем сюда пришел его сын Вячеслав, который работал водителем в цехе механизации, а позже и его дети, — рассказала заведующая восточным отделением центра контроля качества воды АО «Мосводоканал» Елена Кочанова.

По словам специалиста, работа для семьи стала традицией. Они живут рядом со станцией в поселке Восточный. Когда все семейство собирается вместе, то обязательно речь зайдет о работе. Из-за этого дети с раннего возраста начинают вращаться в этой среде, передает официальный сайт мэра Москвы.

Целые династии можно встретить в различных отраслях города. Например, военная и гражданская служба. Корреспондент «Вечерней Москвы» встретилась со столичными кадетами и узнала про их выбор профессии и продолжении традиций своей семьи.