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Два человека погибли в аварии с мотоциклом в Подмосковье

Юлия Курганова
Происшествия
Два человека погибли в аварии с мотоциклом в Подмосковье
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Два человека погибли в ДТП с участием мотоцикла в Московской области.

Авария произошла в воскресенье, 29 мая, в деревне Бужарово. Мотоцикл BMW на огромной скорости вылетел в кювет. Водитель и пассажир байка от полученных травм скончались до прибытия бригады медиков.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По предварительной информации, водитель и пассажир были пьяны, сообщает РЕН ТВ.

ДТП с участием 15 автомобилей произошло на 26-м километре трассы М5 «Урал». У грузового автомобиля сломалась тормозная система. Движение на данном участке дороги было затруднено

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