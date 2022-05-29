Два человека погибли в аварии с мотоциклом в Подмосковье

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Два человека погибли в ДТП с участием мотоцикла в Московской области.

Авария произошла в воскресенье, 29 мая, в деревне Бужарово. Мотоцикл BMW на огромной скорости вылетел в кювет. Водитель и пассажир байка от полученных травм скончались до прибытия бригады медиков.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По предварительной информации, водитель и пассажир были пьяны, сообщает РЕН ТВ.

ДТП с участием 15 автомобилей произошло на 26-м километре трассы М5 «Урал». У грузового автомобиля сломалась тормозная система. Движение на данном участке дороги было затруднено