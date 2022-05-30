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ВСУ пытались прорвать оборону в Херсонской области

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
ВСУ пытались прорвать оборону в Херсонской области
Фото: Cкриншот с видео YouTube-канала 2chTV ДвачТВ

ВСУ не смогли прорвать линию обороны в Херсонской области. Об этом сообщил в воскресенье, 29 мая, заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

— Украинские войска за последние дни дважды пытались прорвать линию обороны в Херсонской области в районе села Давыдов Брод, но потерпели поражение и понесли очень большие потери. Они пытались прорвать и захватить плацдарм и отрезать Херсонскую и Запорожскую области, — рассказал он.

В итоге ВСУ оставили около 70 своих солдат убитыми на поле. Предположительно, в результате только первой попытки украинская армия потеряла почти 200 человек и 20 единиц техники, уточнил Стремоусов.

— Около 70 человек убитыми находятся на месте поля боя. Все попытки прорыва, которые предпринимает украинская армия, заканчиваются гибелью солдат, которых гонят на убой. Это все бесполезные попытки каким-то образом прорвать линию обороны между Николаевской и Херсонской областями, — отметил он, передает РИА Новости.

29 мая сообщалось, что российская армия уничтожила крупный арсенал ВСУ в Кривом Роге. Всего за сутки высокоточными ракетами ВКС были поражены три пункта управления, 25 районов сосредоточения украинских войск, две артиллерийские батареи, комплекс ПВО «Оса-АКМ» у Николаевки в ДНР, радар обнаружения и сопровождения воздушных целей в районе Богуславки в Харьковской области и пять складов боеприпасов.

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