Медики назвали овощ, снижающий сахар в крови и защищающий от рака

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Врачи сообщили, что репчатый лук содержит вещества, которые способствуют защите организма от разных болезней, в том числе рака и гипертонии.

Также овощ снижает подверженность диабету, способствует лучшему контролю сахара в крови у диабетиков. Оздоровительные эффекты, связанные с поеданием лука, объясняются составом овоща — он содержит в себе массу веществ, позитивно влияющих на организм. В частности, в нем присутствуют белки, углеводы, водорастворимые витамины и минералы в виде кальция, железа, селена.

— Также лук богат питательными веществами с уникальной биологической активностью — сернистыми соединениями, флавоноидами, стероидами, полисахаридами, простагландинами и другими. Благодаря этим веществам лук обладает антибактериальными и антиоксидантными свойствами, способен снижать уровень глюкозы, жира и холестерина в крови, — рассказали врачи.

Кроме того, они назвали лук полезным для защиты от развития рака. Одно из его соединений, селен, может активировать процесс апоптоза, самоуничтожения злокачественных клеток и препятствует росту новых. С другими веществами лука — аллилсульфидами, флавоноидами — ученые связывают пониженную вероятность рака желудка, опухолей пищевода, кишечника, печени, сообщается в издании Yahoo News Japan.

Врач-гастроэнтеролог Мария Исайкина рассказала, какие продукты употреблять для поддержания здоровья кишечника. По ее словам, рацион человека должен состоять из овощей и фруктов, богатых клетчаткой. Они активизируют работу пищеварительной системы и позволяют поддерживать здоровье организма.