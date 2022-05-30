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Синоптики пообещали москвичам теплую солнечную погоду 30 мая

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптики пообещали москвичам теплую солнечную погоду 30 мая
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В понедельник, 30 мая, небольшой антициклон обеспечит теплой и солнечной погодой жителей столичного региона. При переменной облачности осадков не ожидается.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 20–22 градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне 17–12 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 30 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что погода в столичном мегаполисе начнет меняться — будет малооблачно, подрастет атмосферное давление и температура, содержание кислорода в пределах нормы, но в дневные часы возможно формирование условий гипоксии.

Комплекс метеопараметров формирует неблагоприятные внешние условия для метеозависимых людей. Возможны недомогания и симптомы ухудшения самочувствия у лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, внешняя погодная гипоксия может стать нагрузочной при бронхолегочной патологии с проявлениями кислородной недостаточности.

Следует более внимательно отнестись к своему самочувствию, выполнять рекомендации врача, показаны также прогулки на свежем воздухе по возможности в утренние или вечерние часы, когда условия более комфортные и содержание кислорода повышенное.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве на рабочей неделе. По его словам, температура воздуха составит около плюс 19-25 градусов тепла, ожидается облачность с частыми прояснениями, редкие и короткие дожди в течение недели.

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