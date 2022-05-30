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Бывший командующий ВДВ заявил о решении главной проблемы на Украине

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Бывший командующий ВДВ заявил о решении главной проблемы на Украине
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы РФ успешно решают задачи по взятию городов в Донбассе и на Украине, которые должны были стать главной проблемой при проведении специальной операции. Об этом сказал бывший командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Георгий Шпак.

— Главная проблема — города. Уже очевидно, что при ведении в них оборонительных действий противник применяет тактику германских фашистов, которую они использовали в прошлом веке, — сообщил он в интервью RT.

Шпак отметил, что ВСУ оборудуют огневые позиции на верхних этажах жилых домов, используя как живой щит мирных жителей, которые остаются внизу в строениях. Также неонацисты превращают в настоящие крепости большие промышленные предприятия.

Российским солдатам для успешного решения боевых задач тоже пришлось обратиться к военному опыту середины XX века, отметил генерал-полковник.

Шпак высоко оценил тактику, которая применяется российскими военными на Украине. Он подчеркнул, что она предполагает методичное продвижение вперед, позволяя сохранить жизни солдат и мирных жителей.

29 мая сообщалось, что российская армия уничтожила крупный арсенал ВСУ в Кривом Роге. За сутки высокоточными ракетами ВКС были поражены три пункта управления, 25 районов сосредоточения украинских войск, две артиллерийские батареи, комплекс ПВО «Оса-АКМ» в ДНР, радар обнаружения и сопровождения воздушных целей в Харьковской области и пять складов боеприпасов.

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