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Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением вечером 30 мая

Александр Афонин
Город
Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением вечером 30 мая
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 85-й километр Карта всех событий

В понедельник, 30 мая, на некоторых участках столичных дорог в вечернее время суток ожидается затрудненное движение. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Cегодня, по данным ЦОДД, вечером ожидаем до семи баллов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что движение будет затруднено в основном в центре города, на МКАД, ТТК и Садовом кольце.

Помимо этого, на участках около 85 и 90 километра МКАД, дома 198 по проспекту Мира, на Рижской и Лужнецкой эстакадах, а также по адресу Волгоградский проспект, дом 45 ожидается ограничение движения из-за проведения строительных работ.

Жителей и гостей столицы призвали в вечерний час пик пользоваться общественным транспортом. Это позволит сэкономить время, предает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

28 мая стало известно, что на Шереметьевской улице уберут реверсивную полосу и организуют обычное двустороннее движение с выделенной полосой для общественного транспорта. Положительный эффект от нововведений почувствуют жители районов Марфино, Бутырский, Останкинский и Марьина Роща.

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