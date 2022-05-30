Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением вечером 30 мая

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, МКАД, 85-й километр Карта всех событий

В понедельник, 30 мая, на некоторых участках столичных дорог в вечернее время суток ожидается затрудненное движение. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Cегодня, по данным ЦОДД, вечером ожидаем до семи баллов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что движение будет затруднено в основном в центре города, на МКАД, ТТК и Садовом кольце.

Помимо этого, на участках около 85 и 90 километра МКАД, дома 198 по проспекту Мира, на Рижской и Лужнецкой эстакадах, а также по адресу Волгоградский проспект, дом 45 ожидается ограничение движения из-за проведения строительных работ.

Жителей и гостей столицы призвали в вечерний час пик пользоваться общественным транспортом. Это позволит сэкономить время, предает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

28 мая стало известно, что на Шереметьевской улице уберут реверсивную полосу и организуют обычное двустороннее движение с выделенной полосой для общественного транспорта. Положительный эффект от нововведений почувствуют жители районов Марфино, Бутырский, Останкинский и Марьина Роща.