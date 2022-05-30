Володин напомнил о законах, которые вступят в силу в июне 2022 года

Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин напомнил россиянам, какие законы вступают в силу в июне 2022 года. Об этом он написал на своей странице в Telegram.

Так, на 10 процентов в стране повышаются пенсии для неработающих пенсионеров, а также прожиточный минимум и МРОТ. Кроме того, с 8 июня россиян начнут информировать о возможности получения льгот и пособий.

Также в стране планируют увеличить количество бюджетных мест в вузах. Это даст возможность большему числу студентов получить поддержку от государства.

Володин напомнил, что в РФ также устанавливается пятилетний срок полномочий региональных парламентов и порядок для досрочного прекращения полномочий.

Помимо этого, в России до 1 сентября продлили период выплаты страховой пенсии по потере кормильца для совершеннолетних получателей.

Спикер Думы также рассказал, что для россиян станет доступен паспорт болельщика. Приобрести билеты на спортивные мероприятия можно будет при его наличии.

Кроме того, в стране усилится ответственность за нарушение противопожарных правил в лесах, увеличится с 18 до 21 года возраст приобретения охотничьего оружия и облегчится идентификация клиентов для организаций, которые осуществляют операции с денежными средствами.

Недавно экономист Никита Масленников прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина увеличить МРОТ на 10 процентов.