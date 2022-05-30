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Стали известны финалисты конкурса грантов на реализацию инновационных проектов в Москве

Александр Афонин
Город
Стали известны финалисты конкурса грантов на реализацию инновационных проектов в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Московский инновационный кластер (МИК) определил победителей конкурса грантов на создание и развитие комплексных инновационных проектов в столице. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Экспертный совет и конкурсная комиссия Московского инновационного кластера выбрали девять заявок в соответствии с главным требованием — инновационностью проекта, — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Он добавил, что проекты оценивались по преимуществам, вероятным рискам и значимостью для города с точки зрения развития высокотехнологичной инфраструктуры и перспективы создания рабочих мест. Общая сумма финансовой поддержки составит более 200 миллионов рублей.

Гранты получат Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации с разработкой гамма-терапевтического комплекса «Брахиум» и созданию импортозамещающего комплекса лучевой терапии.

Помимо этого, город поддержит «Солартек» и «Техноспарк» на совместный проект по производству гибких солнечных модулей большого размера для крыш, а также «Люмипроб Рус» с идеей вывода на рынок новых реагентов для биотехнологии и лабораторной диагностики и разработкой проекта производства импортозамещающих реагентов, передает официальный сайт мэра Москвы.

27 мая мэр Москвы Сергей Собянин выделил гранты на продолжение реализации проекта «Московский врач». Общая сумма грантов составит 28,14 миллиона рублей.

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