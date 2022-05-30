Ботаник рассказала, какой урожай черники можно собрать в лесах Ленобласти

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Ботаник Анна Доронина рассказала, какой урожай черники можно собрать в лесах Ленобласти в этом году.

Она отметила, что ситуация в разных районах Ленобласти может отличаться. Кроме того, есть фактор, который может серьезно повлиять на урожай черники. Это заморозки, которые наблюдались в регионе весной этого года. Из-за этого урожай может быть немного меньше, передает издание «Невские новости». Также много будет зависеть от конкретного места: где-то можно будет собрать много ягод, а где-то черники не будет совсем.

Ранее биолог Павел Глазков заявил, что богатый урожай черники ожидает жителей Петербурга и Ленинградской области текущим летом. Специалист отметил, что местным жителям стоит запастись ведрами, передает ФАН.

Американские ученые провели исследование и установили, что регулярное употребление в пищу черники снижает риск развития когнитивных нарушений. Исследование провели сотрудники Университета Цинциннати.