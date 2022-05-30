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Снаряд обнаружен на стоянке на западе Москвы

Александр Афонин
Происшествия
Снаряд обнаружен на стоянке на западе Москвы
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда
Россия, Москва, улица Олеко Дундича, вл28 Карта всех событий

На стоянке в Западном административном округе столицы был обнаружен снаряд. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 30 мая, сообщил источник в экстренных службах.

Отмечается, что снаряд нашли на улице Олеко Дундича, около дома 28. На данный момент место обнаружения оцеплено сотрудниками правоохранительных органов.

По словам источника, полиция ожидает приезд саперов.

17 мая в подмосковных Мытищах в багажнике автомобиля разорвался ручной противотанковый гранатомет. В результате инцидента пострадали двое прохожих. Это подтвердили в пресс-службе МЧС по Московской области.

Позже стало известно, что владелец машины занимался поставками гуманитарной помощи на Донбасс. Предположительно, оттуда водитель привез ручную противотанковую гранату.

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