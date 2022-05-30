Народный календарь. Что запрещено делать незамужним 31 мая, чтобы не остаться одной

В народном календаре дата получила названия Федот Овсяник, Федотов день, Семь дев. Православная церковь 31 мая почитает мученика Феодота Анкирского и семь дев мучениц: Александру, Текусу, Клавдию, Фаину, Евфрасию, Матрону и Иулию.
Незамужним девушкам запрещается в этот день сидеть дома одним, в противном случае вторую половинку они так никогда и не найдут. Запрещается в этот день сидеть под осиной, в противном случае начнут ныть суставы.
Нельзя в этот день из овса делать кисель. Говорят, что таким образом можно привлечь негатив в дом и заболеть. Лучше отдать предпочтение классическому киселю, для приготовления которого не понадобится использовать овес.
Запрещено брать в руки расческу, с которой не убраны волосы. Наши предки считали, что необходимо очистить расческу от волос, а после этого омыть ее священной водой. Только в таком случае в этот день ее можно будет использовать. С чем эта примета связана — неизвестно, но в древности старались ее придерживаться.
Приметы погоды:
Дуб перед ясенем лист пустит — к засушливому лету.
Яблоня и рябина поздно расцвели — к поздней осени.
Кукушка долго и без остановки кукует — к наступлению теплых деньков.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
Народный календарь. Что запрещено незамужним 31 мая, чтобы навсегда не остаться в одиночестве
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