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Депутат оценил возможность расчета в рублях при поставках зерна и удобрений

Ирина Игнатенко
Экономика
Депутат оценил возможность расчета в рублях при поставках зерна и удобрений
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Депутат Государственной думы ФС РФ Тимофей Баженов заявил, что в будущем возможен перевод расчетов в рублевую сферу при поставках удобрений и зерна.

— Безусловно, такие решения рано или поздно будут приняты, но введение рублевых расчетов на международных биржах — это процесс, пролонгированный временем, — отметил Баженов в комментарии ФАН.

Депутат отметил, что многие европейские страны согласились оплачивать поставки газа в рублях. По его словам, через некоторое время, когда рынки поймут, что расчеты в рублях безопасны и выгодны, поставки остальных ресурсов из России будут переведены в рубли.

Как подчеркнул депутат, российская валюта демонстрирует тенденцию становления новой валюты в международных расчетах.

Накануне глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что России следует изменить правила расчетов за поставки сельхозпродукции. По его мнению, все расчеты в этой области должны проводиться в российской национальной валюте, передает Nation news.

21 мая Клишас сообщил, что Россия собирается проводить выплаты компенсаций по уже вынесенным решениям Европейского суда по правам человека только в рублях. Он отметил, что на данном этапе текст законопроекта готовят ко второму чтению.

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