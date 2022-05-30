Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

ФСБ провела учение по пресечению теракта на волейбольной арене «Динамо»

Елена Самойлова
Происшествия
ФСБ провела учение по пресечению теракта на волейбольной арене «Динамо»
Фото: kotlovka.mos.ru
Россия, Москва, улица Василисы Кожиной, 13 Карта всех событий

Проведено командно-штабное учение по пресечению террористического акта на волейбольной арене «Динамо». Об этом в понедельник, 30 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УФСБ России по городу и Московской области.

Уточняется, что в учении по предотвращению теракта были задействованы силы и средства подразделений не только ФСБ, но и столичных управлений МВД, МЧС и Росгвардии, а также структур правительства Москвы.

Во время учений проработаны вопросы реагирования при угрозе теракта в местах массового скопления людей.

— По итогам проведен разбор учения, выработаны меры по совершенствованию и взаимодействию подразделений, выделенных для борьбы с терроризмом на территории Москвы, — отметили в пресс-службе.

27 мая сотрудники ФСБ пресекли в Крыму незаконный канал поставки оружия с Украины.

Западный административный округ (ЗАО) ФСБ учения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Все мнения
О проекте