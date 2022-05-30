ФСБ провела учение по пресечению теракта на волейбольной арене «Динамо»

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Россия, Москва, улица Василисы Кожиной, 13 Карта всех событий

Проведено командно-штабное учение по пресечению террористического акта на волейбольной арене «Динамо». Об этом в понедельник, 30 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УФСБ России по городу и Московской области.

Уточняется, что в учении по предотвращению теракта были задействованы силы и средства подразделений не только ФСБ, но и столичных управлений МВД, МЧС и Росгвардии, а также структур правительства Москвы.

Во время учений проработаны вопросы реагирования при угрозе теракта в местах массового скопления людей.

— По итогам проведен разбор учения, выработаны меры по совершенствованию и взаимодействию подразделений, выделенных для борьбы с терроризмом на территории Москвы, — отметили в пресс-службе.

27 мая сотрудники ФСБ пресекли в Крыму незаконный канал поставки оружия с Украины.