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Писатель Борис Пахор умер в возрасте 108 лет

Анастасия Колоскова
Общество
Писатель Борис Пахор умер в возрасте 108 лет
Фото: TRUONG-NGOC / CC BY-SA 3.0

Писатель Борис Пахор, переживший заключение в нацистском концлагере, ужасы которого описывал в своих произведениях, скончался на 109-м году жизни в Италии. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщило агентство ANSA.

Пахор являлся представителем словенского меньшинства в городе Триест на северо-востоке Италии. Его считали наиболее крупным словенским писателем, жившим в этой стране, пишет ТАСС.

Писатель родился в 1913 году в Триесте, который в тот момент относился к Австро-Венгрии. Пахор принимал участие в югославском партизанском сопротивлении, после чего оказался в нацистском лагере. Пережитые в нем ужасы он описывал в своих произведениях. Наиболее известным романом на эту тему стал написанный в 1967 году «Некрополь». Книга переведена на многие языки и была издана в том числе в России.

Также писатель поднимал темы дискриминации словенского меньшинства в Триесте во времена фашизма.

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