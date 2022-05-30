Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Опубликован лунный календарь для дачников на первые числа июня

Анастасия Колоскова
Общество
Опубликован лунный календарь для дачников на первые числа июня
Фото: Unsplash

Спутник Земли оказывает влияние не только на приливы и отливы, но и играет важную роль в биологических ритмах растений. Дачникам стоит прислушаться к рекомендациям лунного календаря по уходу за садом и огородом в первые числа июня.

Так, первый день лета подойдет для посадки любых овощей. Рекомендуется повторно посеять зелень, в том числе укроп, петрушку, горчицу, рукколу, пряные травы, салат и кресс-салат. День подходит для полива рассады, кустарников и деревьев.

Четверг, 2 июня, подходит для размножения ягодных культур зелеными черен­ками. В случае сухой и ветреной погоды следует полить зем­лянику, облепиху, черную смородину, малину, а также посадки корнеплодов и капусты.

Пятница, З июня, также подойдет для высадки рассады в грунт или в те­плицу. Кроме того, можно прищипнуть верхушки у малины и подкормить ягодники и бахчевые. Для этого подойдет настой свежего навоза в пропорции 1:10, пишет Telegram-канале «Моя дача».

Ранее агроном Василий Блокин-Мечталин поделился советами, как вырастить хорошую рассаду.

советы дачникам календарь Растения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Все мнения
О проекте