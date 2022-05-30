Опубликован лунный календарь для дачников на первые числа июня

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Спутник Земли оказывает влияние не только на приливы и отливы, но и играет важную роль в биологических ритмах растений. Дачникам стоит прислушаться к рекомендациям лунного календаря по уходу за садом и огородом в первые числа июня.

Так, первый день лета подойдет для посадки любых овощей. Рекомендуется повторно посеять зелень, в том числе укроп, петрушку, горчицу, рукколу, пряные травы, салат и кресс-салат. День подходит для полива рассады, кустарников и деревьев.

Четверг, 2 июня, подходит для размножения ягодных культур зелеными черен­ками. В случае сухой и ветреной погоды следует полить зем­лянику, облепиху, черную смородину, малину, а также посадки корнеплодов и капусты.

Пятница, З июня, также подойдет для высадки рассады в грунт или в те­плицу. Кроме того, можно прищипнуть верхушки у малины и подкормить ягодники и бахчевые. Для этого подойдет настой свежего навоза в пропорции 1:10, пишет Telegram-канале «Моя дача».

Ранее агроном Василий Блокин-Мечталин поделился советами, как вырастить хорошую рассаду.