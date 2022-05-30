Международная конференция по экономике пройдет в Москве в марте 2023 года

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В марте 2023 года в Москве пройдет международная научно-практическая конференция по экономике. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщил министр правительства столицы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов.

— Решение о проведении конференции в Москве является важным шагом в продвижении российской науки за рубежом. Это подтверждает тот факт, что ученые дружественных стран считают необходимым не только сохранять, но и продолжать развивать контакты с российским научным сообществом, — отметил Пуртов.

Организовать конференцию решили по результатам рабочей поездки в Индию эксперта аналитического центра Москвы, доктора экономических наук, профессора Елены Заровой.

Там она провела очную лекцию на тему «Машинное обучение в предиктивной аналитике» в рамках встреч в Alliance University. Зарова представила современные методы машинного обучения и статистической визуализации данных, испытанные на данных официальной статистики Индии в разрезе штатов и объединенных территорий.

Также сообщают, что применение этих методов направлено на выработку сигналов территориальной политики и мониторинга социально-экономического развития в пространственном аспекте. Лекцию посетили более 100 представителей научного сообщества Индии.

Ранее стало известно, что на крупнейшей в СНГ конференции для стартапов Startup Village, которую провели в инновационном центре «Сколково», более 750 участников подали заявки на получение мер поддержки.