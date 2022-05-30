Фото: Пресс-служба Департамента градостроительной политики г. Москвы

Стартовал девятый конкурс городской фотографии «Планета Москва». Визитной карточкой фотоконкурса «Планета Москва» по-прежнему остаются общегородские выставки финалистов на открытых популярных площадках столицы и уникальные фототуры на видовые точки города, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

— Уверен, что фотографам удалось запечатлеть этот отрезок истории и мы увидим, как меняется Москва в современных реалиях, посмотрим на работу стройкомплекса через объективы фотокамер, – сказал Сергей Левкин. — Это особенно важно сегодня, Москва оперативно реагирует на меняющуюся экономическую ситуацию. Мэр столицы Сергей Собянин ранее озвучил ряд мер по поддержке строительной отрасли. В их числе – реализация программ импортозамещения, сокращение административных барьеров, поддержка системообразующих предприятий. Для московских строителей главными задачами в 2022 году остаются: создание комфортной сбалансированной городской среды, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры и выполнение обязательств перед москвичами по программе реновации.

Левкин отметил, что заявки на участие в фотоконкурсе «Планета Москва» принимаются до 10 июля 2022 года. Оценивать участников в каждой номинации будет профессиональное жюри и эксперты Союза журналистов России. ГК «Галс-Девелопмент» выступает партнером IX общегородского фотоконкурса «Планета Москва», а генеральными информационными партнерами традиционно стали: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы, агентство ТАСС и газета «Вечерняя Москва».

Подписчики страниц Департамента в соцсетях выберут победителя в номинации «Народное голосование». Профессиональные фотографы и любители могут направить на электронный адрес Департамента dgp.mos@yandex.ru не более трех работ в номинации, которые должны быть сделаны в Москве после 1сентября 2021 года.

— Фотоконкурс организован Департамент градостроительной политики города Москвы. Основная задача конкурса «ПланетаМосква» - привлечение внимания жителей и гостей столицы к градостроительным изменениям и уникальным архитектурным объектам, — напомнил руководитель Департамента Сергей Левкин.