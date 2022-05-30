Выпуск ювелирных изделий и бижутерии увеличился в столице

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Столичные производители за первый квартал 2022 года изготовили на 41 процент больше ювелирных изделий и бижутерии по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Столичные компании выпускают широкий перечень товаров — пищевую продукцию, лекарства, различное оборудование и технику, одежду и текстиль, а также ювелирные изделия и бижутерию, — сказал он.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что объем бижутерии и изделий из драгоценных материалов увеличился до 10,6 миллиарда рублей. Показатель стал на 18,8 процента выше чем в 2021 году и на 60 процентов больше чем в 2020-м, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что за первый квартал текущего года в городе увеличился объем выпуска строительных и отделочных материалов почти на 60 процентов. На сегодняшний день в городе подобным родом деятельности занимаются 205 производителей.