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Психолог назвал пять причин, почему мужчины не хотят жениться

Анна Михалюк
Общество
Психолог назвал пять причин, почему мужчины не хотят жениться
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Психолог и видеоблогер Марк Бартон назвал главные причины, по которым мужчины отказываются связывать себя узами брака со своими избранницами.

Первая причина, по словам психолога, — фанатичное желание брака, исходящее от женщины. Такие девушки очень пугают мужчин своим напором.

Во-вторых, мужчина отказывается от женитьбы, потому что женщина и так выполняет функции супруги: живет с ним и ведет общий быт.

— Если вы хотите замуж, то нужно мужчине об этом сказать. Если после этого партнер начинает вас водить за нос, то нужно понимать, что он не хочет связывать себя узами брака и не будет с уважением относиться к вашим потребностям, — считает эксперт.

Третья причина — удобная женщина. Мужчина коротает время с такой партнершей, но ему, по сути, не важно, что она чувствует и желает. Он понимает, что с этой женщиной он ненадолго.

— Четвертая причина — неправильный выбор мужчины. Это то же самое, как если бы вы шли в магазин и покупали туфли 35-го размера на свой 38-й. Женщина часто обобщенно формулирует качества мужчины, которые ей нужны. Мужчину нужно искать в соответствии со своими ценностями, — посоветовал эксперт.

Пятая причина — неухоженная внешность. Психолог отмечает, что речь идет не о том, чтобы ходить накрашенной 24/7, а в том, чтобы следить за маникюром, волосами и быть опрятной.

Психологи выявили главные иллюзии, которые мешают женщинам наслаждаться отношениями. Первая и главная заключается в том, что дамы полагают, что их избранник будет с ними до тех пор, пока они красивы и стройны.

Браки Отношения Психология
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