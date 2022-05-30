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Рафик Загрутдинов: На стройплощадке детской поликлиники в Савеловском районе пройдет пресс-тур

Антон Махов
Город
Рафик Загрутдинов: На стройплощадке детской поликлиники в Савеловском районе пройдет пресс-тур
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Вятская улица, 39с2 Карта всех событий

На площадке строительства новой детской поликлиники в Савеловском районе столицы 31 мая проведут пресс-тур. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

На пресс-туре глава департамента расскажет о ходе строительства новой поликлиники, новом применяемом в строительстве стандарте и планах по созданию и вводу в эксплуатацию медицинских объектов в Москве.

Мероприятие проведут по адресу Вятская улица, 39с2, оно начнется в 08:45.

Ранее стало известно, что в столичном районе Кузьминки в 2023 году будет введена в эксплуатацию новостройка, построенная по программе реновации. Жилой дом рассчитан на 189 квартир. Сейчас ведутся работы по устройству фундаментной плиты здания. При этом новостройка будет состоять из одной секции.

Помимо этого, Загрутдинов рассказал о строительстве и проектировании восьми жилых домов по программе реновации в столичном районе Можайский. Новостройки возводят по адресам улица Говорова, владение 14/16; улица Горбунова, владение 11/3; улица Гродненская, владение 7/9; улица Красных Зорь, владение 23/25; улица Толбухина, владение 2/4; улица Петра Алексеева, владение 12.

Строительство Рафик Загрутдинов Больницы
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