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Посольство Дании в Москве приостановило прием заявлений на получение краткосрочных виз

Араз Салехов
В мире
Посольство Дании в Москве приостановило прием заявлений на получение краткосрочных виз
Фото: depositphotos

Посольство Дании в Москве объявило о приостановке приема заявлений на территории России, связанных с получением краткосрочных виз и видов на жительство в королевство. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщили на сайте посольства.

— До дальнейшего уведомления посольство Королевства Дании в Москве приостанавливает процесс приема заявлений на территории Российской Федерации на получение краткосрочных виз и видов на жительство в Данию, кроме официальных визитов, — говорится в сообщении.

Также стало известно о высылке 24 итальянских дипломата из столицы в качестве ответной меры.

Помимо этого, Франция с 1 апреля снимает связанные с пандемией ограничения для получения россиянами туристических виз. Получение визы, как уточняется, не позволяет автоматически въехать в республику.

Норвегия в свою очередь также объявила о возобновлении выдачи нетуристических виз россиянам с 4 апреля. Граждане страны, желающие приехать в Норвегию, могут рассчитывать на получение визы в случае поездки к своим родным и друзьям. Помимо этого, они могут прибыть в страну для делового визита, обучения, официального визита, а также для участия в культурном или спортивном мероприятии.

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