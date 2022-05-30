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Андрей Бочкарев: Тоннелепроходка между «Вавиловской» и «Академической» выполнена на треть

Антон Махов
Город
Андрей Бочкарев: Тоннелепроходка между «Вавиловской» и «Академической» выполнена на треть
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Проходка перегона между строящимися станциями «Вавиловская» и «Академическая» перспективной Троцкой линии метро завершена более чем на 30 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Строящие перегон тоннелепроходческие механизированные щиты (ТПМК) «Марина» и «Ольга» прошли порядка 860 метров левого и 750 метров правого перегонного тоннеля соответственно, — рассказал Бочкарев.

Также он добавил, что примерно такую же часть пути к строящейся станции «Новаторская» преодолели проходчики, которые ведут работу в сторону от станционного комплекса «Вавиловская». Механизированные щиты на этом направлении называются «Людмила» и «Светлана», они продвинулись на 580 и 315 метров соответственно.

Ранее Бочкарев сообщил, что московские метростроители будут участвовать в создании двух железнодорожных тоннелей на участке Шкотово — Смоляниново. Также заместитель мэра отметил, что этот проект входит в широкомасштабную программу модернизации Восточного полигона железных дорог. Ее реализует ОАО «РЖД» по поручению правительства России.

Строительство Метро Андрей Бочкарев
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