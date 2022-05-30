Швейный цех в Московской области оказался пристанищем для мигрантов из Азии

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В Орехово-Зуевском городском округе полицейские выявили швейный цех, где работали и жили нелегальные мигранты. Об этом в понедельник, 30 мая, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в ходе рейда правоохранители проверили 30 уроженцев Средней Азии и ближнего зарубежья по информационным базам. В отношении 18-ти из них составлены протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории РФ и за нарушение режима пребывания. Каждый был оштрафован на пять тысяч рублей и впоследствии будет выдворен из страны.

Петрова добавила, что еще задержали 48-летнего гражданина одной из стран Закавказья, имевшего вид на жительство в России. Мужчина предоставлял мигрантам помещения для проживания и работы и выплачивал заработную плату.

В отношении него дознавателем возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Фигурант находится под подпиской о невыезде и ненадлежащем поведении.

Работники еще одного подмосковного швейного цеха в поселке Развилка оказались нелегальными мигрантами.