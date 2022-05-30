Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Депутат МГД: Программа создания мест приложения труда поможет достичь баланса в развитии территорий

Александр Афонин
Город
Депутат МГД: Программа создания мест приложения труда поможет достичь баланса в развитии территорий
Фото: duma.mos.ru

Реализуемая в столице программа создания мест приложения труда (МПТ) поможет достичь баланса в развитии территорий города. Об этом сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева в понедельник, 30 мая.

— За последние десятилетия Москва претерпела изменения — закрылись многие заводы и фабрики, а деловая активность сместилась в центр города. Для того чтобы устранить дисбаланс между развитием территорий, требуется немало времени, и такие программы, как МПТ, помогут в этой работе, — сказала она.

Гусева добавила, что в рамках программы инвесторы построят семь школ, шесть детских садов, семь деловых центров, шесть технопарков, два торгово-офисных здания, два торгово-развлекательных центра и один производственный комплекс.

По словам депутата, подобное распределение дает диверсификацию в сфере занятости. Работа в столице становится привлекательной не только для высоких должностей, но и для представителей сферы услуг, передает агентство городских новостей «Москва».

20 мая Гусева сообщила, что столичная служба занятости оказывает поддержку выпускникам столичных учебных заведений, находящимся в поисках первой работы. Она отметила, что карьерный старт — это большой этап в жизни молодого человека.

Работа Мосгордума Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Все мнения
О проекте