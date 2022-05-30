Депутат МГД: Программа создания мест приложения труда поможет достичь баланса в развитии территорий

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Реализуемая в столице программа создания мест приложения труда (МПТ) поможет достичь баланса в развитии территорий города. Об этом сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева в понедельник, 30 мая.

— За последние десятилетия Москва претерпела изменения — закрылись многие заводы и фабрики, а деловая активность сместилась в центр города. Для того чтобы устранить дисбаланс между развитием территорий, требуется немало времени, и такие программы, как МПТ, помогут в этой работе, — сказала она.

Гусева добавила, что в рамках программы инвесторы построят семь школ, шесть детских садов, семь деловых центров, шесть технопарков, два торгово-офисных здания, два торгово-развлекательных центра и один производственный комплекс.

По словам депутата, подобное распределение дает диверсификацию в сфере занятости. Работа в столице становится привлекательной не только для высоких должностей, но и для представителей сферы услуг, передает агентство городских новостей «Москва».

20 мая Гусева сообщила, что столичная служба занятости оказывает поддержку выпускникам столичных учебных заведений, находящимся в поисках первой работы. Она отметила, что карьерный старт — это большой этап в жизни молодого человека.