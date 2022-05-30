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Академик Шестакова объяснила, почему диеты рассчитаны на 21 день

Анастасия Колоскова
Общество
Академик Шестакова объяснила, почему диеты рассчитаны на 21 день
Фото: Depositphotos

Многие диеты рассчитаны на 21 день, так как в течение этого времени человек может ограничивать себя без особых проблем, однако смена режима питания после может привести к обратным результатам. Об этом рассказала заместитель директора ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, директор Института диабета, академик РАН Марина Шестакова.

— Есть диетические программы, рассчитанные на 21 день. В течение этого срока человек готов себя сдерживать, ему доставляют порции еды с уже посчитанными калориями, больше он ничего не ест. Это дается ему нелегко! Организм полного человека считает себя обманутым и обделенным, — отметила эксперт.

Она добавила, что за три недели человеку обычно удается похудеть, однако, когда он расширит рацион, организм будет стараться восполнить недополученную энергию. В результате вес не только вернется, но и даже может превысить исходный, подчеркнула эксперт.

Она отметила, что в диете самое сложное — не похудеть, а удержать результат.

По словам врача, при похудении важную роль играют переход на правильное питание и способность придерживаться его на протяжении длительного времени, пишет Газета.ру.

До этого врач эндокринолог-диетолог Ольга Павлова рассказала о том, как снизить чувство голода при похудении.

эксперты Похудение Диеты
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