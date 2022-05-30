Людмила Гусева: Программа создания мест приложения труда поможет достичь баланса в развитии территорий

Фото: duma.mos.ru

Проводимая в Москве программа создания мест приложения труда (МПТ) поможет достичь баланса в развитии территорий города. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщила председатель комиссии Московской городской думы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

— За последние десятилетия Москва претерпела изменения: закрылись многие заводы и фабрики, а деловая активность сместилась в центр города. Для того чтобы устранить дисбаланс между развитием территорий, требуется немало времени, и такие программы, как МПТ, помогут в этой работе, — рассказала Гусева.

В рамках программы МПТ строятся деловые центры и технопарки, торговые площади, школы и детские сады. Инвесторы получают земельные участки на особых условиях. Им предоставляют льготы на переоформление земли под строительство жилья, при этом строго соблюдается принцип баланса между развитием коммерческих возможностей и социальной сферы.

— Важно, чтобы на территории человек мог не только работать, жить, но и планировать свою жизнь на годы вперед, то есть строить семью, понимать, что дети смогут пойти в неподалеку расположенный детский сад, а потом и в школу, — отметила Гусева.

По ее словам, в рамках программы МПТ инвесторы построят семь школ и шесть детских садов за пределами третьего транспортного кольца. Кроме того, уже запланированы семь деловых центров, шесть технопарков, два торгово-офисных здания, два торгово-развлекательных центра и один производственный комплекс.

Ранее стало известно, что в деловом центре «Москва-Сити» планируется строительство пешеходного моста между транспортно-пересадочным узлом и многофункциональным комплексом «IQ-квартал».