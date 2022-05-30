Мишустин: Россия обеспечила сбалансированность курса рубля, несмотря на санкции

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Правительство России сумело сбалансировать курс национальной валюты, несмотря на наличие антироссийских санкций. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Несмотря на развязанную против нас санкционную войну, мы обеспечили стабильность экономики, сбалансированность курса рубля, активно занимаемся созданием новых производственных, логистических цепочек, формируем соответствующие условия для реализации перспективных проектов, — рассказал он на встрече с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым.

При этом политик в качестве приоритетной задачи отметил важность расширения экономического сотрудничества с Казахстаном, сообщает РИА Новости.

Помимо этого, российское правительство поддержало проект, который подразумевает индексацию пенсий неработающим пенсионерам, минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума на десять процентов с 1 июня. В общей сложности, как уточняется, на эти цели из федерального бюджета будет выделено 509,7 миллиарда рублей. Из них 472,4 миллиарда рублей пойдет на индексацию пенсий.

В воскресенье, 29 мая, экс-президент США Дональд Трамп заявил, что рубль сейчас сильнее, чем когда-либо. По его мнению, дорогая нефть и переход на расчеты за энергоносители в собственной валюте позволяют РФ зарабатывать «целое состояние».