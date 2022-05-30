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Уволенный глава СБУ в Харьковской области потребовал извинений от Зеленского

Араз Салехов
В мире
Уволенный глава СБУ в Харьковской области потребовал извинений от Зеленского
Фото: president.gov.ua

Экс-начальник управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Харьковской области Роман Дудин обратился президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием опровергнуть заявление о бездействии службы и принести извинения. Об этом в понедельник, 30 мая, он написал в одной из своих соцсетей.

— Прошу публично опровергнуть изложенную в вашем обращении информацию о бездействии руководства управления СБ Украины в Харьковской области и извиниться перед личным составом указанной структуры, которая имеет самые высокие результаты деятельности среди других структур, — отметил он.

При этом Дудин добавил, что он готов пройти исследования с помощью полиграфа по любым обвинениям, сообщает ТАСС.

Напомним, что украинский лидер уволил начальника управления СБУ в Харьковской области 29 мая. По словам украинского лидера, Дудин был уволен за то, что не работал на защиту города во время проведения Россией специальной военной операции на Украине. Глава Украины отметил, что Дудин все это время «думал только о себе лично». Зеленский добавил, что мотивы бывшего начальника управления СБУ будут выяснять правоохранительные органы.

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