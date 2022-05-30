«Реальная перспектива»: надо ли России продавать Европе зерно и удобрения за рубли

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Переход на рублевый расчет в международной экономической среде за экспорт российского зерна и удобрений — это вполне реальная перспектива, которая позволит придать отечественной валюте больший вес. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» кандидат экономических наук Юрий Юденков, комментируя новость о том, что в Совете Федерации РФ предложили принимать оплату у потребителей российского зерна и удобрений в отечественной валюте.

По мнению Юденкова, такое решение вполне оправданно, так как позволит дважды укрепить позицию РФ на мировом рынке как страны с богатыми сырьевыми перспективами.

— Страны, которые потребляют продукты из этого сектора российской экономики, — говорит он, — как и в случае с энергоносителями, будут вынуждены перейти на расчет в рублях. В противном случае у них есть шанс и вовсе ничего не получить от нашей страны. Пшеница и удобрения — это сырье, позволяющее сохранить устойчивость нашей экономки и нашей валюты. Это признак того, что мы можем торговать не только углеводородом, но и другими не менее важными ресурсами, которые произведены на нашей территории.

Хотя продажи от аграрного сектора, как отмел спикер, не приносят столько денег, сколько экспорт нефти и газа, зато именно этот сегмент является стратегически важной составляющей экономики с точки зрения продовольственной безопасности РФ и ее союзников, заметил Юденков.

По мнению экономиста, России стоит активнее продавливать свою позицию относительно перехода на рублевый расчет за экспорт своего сырья, поскольку от этого ничего, кроме выгоды, ожидать не стоит:

— Заставить Европу и страны, потребляющие российский агропродукт, перейти на рубль за экспорт наших ресурсов — это правильная и реалистичная перспектива. Я надеюсь, что Совфед дожмет эту позицию. Мы видим на примере энергоресурсов, как нежелание платить в рублях для Болгарии закончилось полным прекращением поставок газа в эту страну. И теперь ей приходится втридорога покупать это сырье через немцев. В случае с зерном ситуация для европейских партнеров может повториться.

Что касается выгоды для стран Европы от перехода на оплату в русских деньгах, то ее практически нет, уточнил Юденков. Но страны, которые остро нуждаются в таких ресурсах, будут искать варианты взаимовыгодного решения вопроса.

В свою очередь экономист Леонид Холод отметил, что самое главное в этой ситуации — не предать страны, которые и без того находятся в тяжелой экономической ситуации и очень зависят от поставок зерна из РФ:

— Мы должны понимать, что среди потребителей российских агропродуктов имеются не только страны, входящие в список недружественных, но и государства Африки, Азии и Ближнего Востока, для которых переход на рублевый эквивалент будет намного сложнее ввиду и без того тяжелой экономической ситуации, сложившейся у них.

Холод убежден, что нужно грамотно лавировать, чтобы не приумножать голод в этих бедных государствах. Стоит задуматься над тем, чтобы переход на расчеты в рублях именно в этих регионах был плавный и не привел к кризису.

А вот для более развитых стран, куда входят в том числе и некоторые европейские державы, перейти на рублевый расчет будет намного проще, без глобальных экономических потерь. Эксперт убежден, что странам ЕС по большому счету все равно, в какой валюте платить за сырье.