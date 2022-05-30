Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

«Реальная перспектива»: надо ли России продавать Европе зерно и удобрения за рубли

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Экономика
«Реальная перспектива»: надо ли России продавать Европе зерно и удобрения за рубли
Фото: newstula.ru

Переход на рублевый расчет в международной экономической среде за экспорт российского зерна и удобрений — это вполне реальная перспектива, которая позволит придать отечественной валюте больший вес. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» кандидат экономических наук Юрий Юденков, комментируя новость о том, что в Совете Федерации РФ предложили принимать оплату у потребителей российского зерна и удобрений в отечественной валюте.

По мнению Юденкова, такое решение вполне оправданно, так как позволит дважды укрепить позицию РФ на мировом рынке как страны с богатыми сырьевыми перспективами.

— Страны, которые потребляют продукты из этого сектора российской экономики, — говорит он, — как и в случае с энергоносителями, будут вынуждены перейти на расчет в рублях. В противном случае у них есть шанс и вовсе ничего не получить от нашей страны. Пшеница и удобрения — это сырье, позволяющее сохранить устойчивость нашей экономки и нашей валюты. Это признак того, что мы можем торговать не только углеводородом, но и другими не менее важными ресурсами, которые произведены на нашей территории.

Хотя продажи от аграрного сектора, как отмел спикер, не приносят столько денег, сколько экспорт нефти и газа, зато именно этот сегмент является стратегически важной составляющей экономики с точки зрения продовольственной безопасности РФ и ее союзников, заметил Юденков.

По мнению экономиста, России стоит активнее продавливать свою позицию относительно перехода на рублевый расчет за экспорт своего сырья, поскольку от этого ничего, кроме выгоды, ожидать не стоит:

— Заставить Европу и страны, потребляющие российский агропродукт, перейти на рубль за экспорт наших ресурсов — это правильная и реалистичная перспектива. Я надеюсь, что Совфед дожмет эту позицию. Мы видим на примере энергоресурсов, как нежелание платить в рублях для Болгарии закончилось полным прекращением поставок газа в эту страну. И теперь ей приходится втридорога покупать это сырье через немцев. В случае с зерном ситуация для европейских партнеров может повториться.

Что касается выгоды для стран Европы от перехода на оплату в русских деньгах, то ее практически нет, уточнил Юденков. Но страны, которые остро нуждаются в таких ресурсах, будут искать варианты взаимовыгодного решения вопроса.

В свою очередь экономист Леонид Холод отметил, что самое главное в этой ситуации — не предать страны, которые и без того находятся в тяжелой экономической ситуации и очень зависят от поставок зерна из РФ:

— Мы должны понимать, что среди потребителей российских агропродуктов имеются не только страны, входящие в список недружественных, но и государства Африки, Азии и Ближнего Востока, для которых переход на рублевый эквивалент будет намного сложнее ввиду и без того тяжелой экономической ситуации, сложившейся у них.

Холод убежден, что нужно грамотно лавировать, чтобы не приумножать голод в этих бедных государствах. Стоит задуматься над тем, чтобы переход на расчеты в рублях именно в этих регионах был плавный и не привел к кризису.

А вот для более развитых стран, куда входят в том числе и некоторые европейские державы, перейти на рублевый расчет будет намного проще, без глобальных экономических потерь. Эксперт убежден, что странам ЕС по большому счету все равно, в какой валюте платить за сырье.

Экономика Экспорт рынок
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Юденков
Юрий Юденков

Нужные вопросы решает Российская армия

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Все мнения
О проекте