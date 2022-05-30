Штаб ДНР заявил о продвижении войск в сторону Славянска

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Войска Донецкой народной республики (ДНР) продвигаются в сторону Славянска, в окрестностях города идут бои. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщили в штабе территориальной обороны республики.

— По состоянию на 30 мая 2022-го группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила и установила полный контроль над 222 населенными пунктами, включая Диброву и Старый Караван. Наши войска с боями продвигаются в сторону Славянска, — заявили в штабе.

Отмечается, что соседний город Красный Лиман уже находится под контролем Вооруженных сил РФ, передает РИА Новости.

29 мая сообщалось, что российская армия уничтожила крупный арсенал ВСУ в Кривом Роге. За сутки высокоточными ракетами ВКС были поражены три пункта управления, 25 районов сосредоточения украинских войск, две артиллерийские батареи, комплекс ПВО «Оса-АКМ» в ДНР, радар обнаружения и сопровождения воздушных целей в Харьковской области и пять складов боеприпасов.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.