Эрдоган заявил о необходимости скорейшего установления мира между Россией и Украиной

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Президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил о готовности Анкары организовать встречу между Россией, Украиной и ООН в Стамбуле. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Президент Эрдоган выразил готовность организовать в Стамбуле встречу между Россией, Украиной и Организацией Объединенных Наций и принять участие в возможном механизме наблюдения, если обе стороны достигнут принципиального соглашения, — говорится в сообщении администрации Турции.

При этом турецкий президент добавил, что между Россией и Украиной необходимо в ближайшее время установить мир.

— В ходе переговоров президент Эрдоган заявил о необходимости установления мира между Россией и Украиной как можно скорее, а также принятия мер для устранения негативных последствий войны и укрепления доверия, — цитирует сообщение ТАСС.

Также российский лидер провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем. Главы государств обсудили вопросы актуальной повестки дня двусторонних отношений между странами. В ходе беседы были обговорены шаги по расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.

До этого глава Турции проводил переговоры с Финляндией и Швецией по поводу их вступления в НАТО. Сообщалось, что Эрдоган остался недоволен двусторонней беседой. По его словам, обе страны ведут себя нечестно и неискренне. Он также обвинил Швецию в защите террористов. Президент Турции в очередной раз подчеркнул, что пока он остается на своем посту, Турция будет решительно выступать против присоединения этих государств к альянсу.