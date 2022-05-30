В Подмосковье планируют отменить наличный расчет за проезд

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В Московской области планируют отменить оплату проезда на общественном транспорте наличными деньгами. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

— Мособлдума на ближайшем заседании, которое пройдет 2 июня, рассмотрит проект закона, который предусматривает, что в общественном транспорте Московской области оплата проезда будет осуществляться только по безналичному расчету, — говорится в сообщении на сайте Мособлдумы.

По мнению властей, оплата наличными увеличивает время на посадку и приводит к штрафам водителей, если плату передают на ходу.

— Анализ работы общественного транспорта за последние годы показал, что зачастую водители отсчитывают сдачу во время движения, оплата наличными увеличивает время на посадку. Так, за 2021 год на водителей было наложено семь тысяч штрафов за получение платы в процессе движения, — отметил Брынцалов.

Помимо этого, в пресс-службе областного парламента рассказали, что в настоящее время продажи проездных билетов за наличный расчет составляют около двух процентов от всех поездок.

Весь транспорт, работающий на территории региона, оборудован терминалами безналичной оплаты, которые принимают карты «Стрелка» и «Тройка», банковские и социальные карты.

Ранее жителям Подмосковья напомнили о правилах поведения в общественном транспорте.