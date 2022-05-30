Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

В Подмосковье планируют отменить наличный расчет за проезд

Антон Махов
Общество
В Подмосковье планируют отменить наличный расчет за проезд
Фото: mos.ru

В Московской области планируют отменить оплату проезда на общественном транспорте наличными деньгами. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

— Мособлдума на ближайшем заседании, которое пройдет 2 июня, рассмотрит проект закона, который предусматривает, что в общественном транспорте Московской области оплата проезда будет осуществляться только по безналичному расчету, — говорится в сообщении на сайте Мособлдумы.

По мнению властей, оплата наличными увеличивает время на посадку и приводит к штрафам водителей, если плату передают на ходу.

— Анализ работы общественного транспорта за последние годы показал, что зачастую водители отсчитывают сдачу во время движения, оплата наличными увеличивает время на посадку. Так, за 2021 год на водителей было наложено семь тысяч штрафов за получение платы в процессе движения, — отметил Брынцалов.

Помимо этого, в пресс-службе областного парламента рассказали, что в настоящее время продажи проездных билетов за наличный расчет составляют около двух процентов от всех поездок.

Весь транспорт, работающий на территории региона, оборудован терминалами безналичной оплаты, которые принимают карты «Стрелка» и «Тройка», банковские и социальные карты.

Ранее жителям Подмосковья напомнили о правилах поведения в общественном транспорте.

Транспорт проезды Московская область
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Юденков
Юрий Юденков

Нужные вопросы решает Российская армия

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Все мнения
О проекте